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Вирт: «Динамо» не хватало свежести с «Минаем», но этот матч нас не введет в заблуждение»

Тренер «Вереса» не обращает внимание на неуверенный прошлый поединок киевлян
Футбол Украинская Премьер-лига
08:00
Вирт: «Динамо» не хватало свежести с «Минаем», но этот матч нас не введет в заблуждение»
Юрий Вирт / Фото - НК Верес

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт поделился мыслями в преддверии матча 17-го тура украинской Премьер-лиги против «Динамо». Встреча состоится уже сегодня, 4 декабря.

Какой матч с «Динамо» запомнился? Поединок, состоявшийся в 2001 году в Киеве в присутствии 73350 зрителей, когда «Шахтер» вырвал победу 2:1. Атмосфера была неимоверная и по накалу это был матч уровня группового раунд Лиги чемпионов. А уже когда возглавлял «Верес», то было очень приятно, когда мои подопечные четыре года назад разошлись миром в гостях с киевлянами 0:0.

Гостевой матч подопечных Мирчи Луческу с «Минаем» не введет нас в заблуждение. Киевлянам где-то после еврокубкового поединка не хватало свежести и закарпатцы этим едва не воспользовались. Кстати, в аналогичном положении находился и «Шахтер», который с трудом одолел «Ингулец».

Однако не будем забывать, что потом у «динамовцев» была целая неделя на подготовку к матчу с «Вересом». Уверен, что они уже полностью восстановились. А поскольку им очень хочется стать «зимним» чемпионом, то с мотивацией проблем у них не будет.

Что может помочь «Вересу» дать бой чемпионам? Железная дисциплина, высокая реализация голевых моментов и желательно, чтобы удача была на нашей стороне. Важно, что по прогнозу синоптиков в соседнем Луцке никаких катаклизмов погоды не намечается и поэтому обе команды будут иметь возможность продемонстрировать свои лучшие качества.

За игрой чемпионата Украины можно будет следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча «Верес» – «Динамо». Начало – в 14:00.

Источник: Meta-ratings.com.ua Сергей Стаднюк
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