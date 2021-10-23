Вирт: «Где-то на классе выдержали в игре против молодой команды»

Фото: НК Верес

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт поделился мнением пресс-службе клуба о победе над «Мариуполем» (2:0) в 12-м туре УПЛ.

Поговорили в перерыве. И я рад, что ребята вышли на второй тайм с серьезным настроем, забили. Это придало нам уверенности. Начали играть от результата. А второй гол – завершил игру. Рад за результат. Для нас сейчас на первом месте результат. Понемногу становимся на ноги в украинской Премьер-лиге.

По игре в обороне – сегодня мы не совсем идеально сыграли. Было много свободных зон для нападающих гостей. Есть, над чем работать. Где-то на классе выдержали в игре против молодой команды.

Спасибо всем болельщикам за поддержку. Из-за карантина их все меньше на трибунах. Есть серьезные основания говорить, что вскоре вернемся на домашнюю арену и, поверьте, там будет совсем другая атмосфера и совсем другая игра».