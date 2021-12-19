Вирт: «Год у «Вереса» получился хорошим, мы выполняем задачу, которую поставил президент»

Юрий Вирт / Фото: пресс-служба Вереса

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт подвел итоги года для своей команды. Слова специалиста приводит пресс-служба клуба.

Перед сезоном президент поставил задачу – закрепиться в премьер-лиге, и мы шаг за шагом ее выполняем. Мы закончили первую часть на 7-м месте, показали достойный результат, набрали 22 очка.

Перед началом сезона было очень много скептиков, которые не верили в «Верес», говорили, что это команда первой лиги, что нужно усиление. Но несмотря на все проблемы, мы показывали достойную игру и результаты.

Наши футболисты крепнут, умнеют и прогрессируют. Это основное – каждая игра добавляет игрокам уверенности. «Верес» начала сезона и сейчас – это две разные команды. Мы сейчас увереннее в своих силах и видим, что можем играть на равных с командами УПЛ».