Вирт: «Год у «Вереса» получился хорошим, мы выполняем задачу, которую поставил президент»
Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт подвел итоги года для своей команды. Слова специалиста приводит пресс-служба клуба.
«Год получился очень хорошим, мы уверенно победили в первой лиге и заслуженно вышли в УПЛ – это была наша главная задача.
Перед сезоном президент поставил задачу – закрепиться в премьер-лиге, и мы шаг за шагом ее выполняем. Мы закончили первую часть на 7-м месте, показали достойный результат, набрали 22 очка.
Перед началом сезона было очень много скептиков, которые не верили в «Верес», говорили, что это команда первой лиги, что нужно усиление. Но несмотря на все проблемы, мы показывали достойную игру и результаты.
Наши футболисты крепнут, умнеют и прогрессируют. Это основное – каждая игра добавляет игрокам уверенности. «Верес» начала сезона и сейчас – это две разные команды. Мы сейчас увереннее в своих силах и видим, что можем играть на равных с командами УПЛ».
В турнирной таблице УПЛ «Верес» на 7-м месте, набрав 22 очка.