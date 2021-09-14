Палкин: «Игра «Шахтер» – «Днепр-1» была уровня Лиги чемпионов»
Вирт и Довбык – лучшие тренер и игрок августа в УПЛ
«Верес» и «Днепр-1» демонстрируют успешные результаты на старте сезона
Артем Довбык / Фото - СК Днепр-1
Наставник «Вереса» Юрий Вирт признан лучшим тренером, а форвард «Днепра-1» Артем Довбык – игроком августа в чемпионате Украины, сообщает официальный сайт УПЛ.
Решение было вынесено по итогам опроса болельщиков. Среди футболистов, кроме Довбыка (61,5%) на приз претендовали, Виталий Буяльский («Динамо», 30,3%), Лассина Траоре («Шахтер», 3,7%), Владислав Кочергин («Заря, 2,6%) и Владислав Калитвинцев («Десна», 1,9%).
Помимо Вирта (53,1%), среди тренеров также было четыре претендента. Это Юрий Гура («Александрия», 24,2 %), Мирча Луческу («Динамо», 17,1 %), Игор Йовичевич («Днепр-1», 4,1 %) и Александр Рябоконь («Десна», 1,5 %).
Ранее нападающий «Миная» Олег Вишневский был признан лучшим игроком 7-го тура УПЛ.
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