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Вирт: «Игроки «Вереса» не были уверенны в своих силах в матче первого круга с «Динамо»

Тренер ровенцев объяснил причины разромного поражения в прошлой встрече с киевлянами
Футбол Украинская Премьер-лига
10:57
Вирт: «Игроки «Вереса» не были уверенны в своих силах в матче первого круга с «Динамо»
Юрий Вирт / Фото - НК Верес

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт поделился ожиданиями от матча 17-го тура украинской Премьер-лиги против «Динамо». Также специалист назвал причины разгромного поражения в первом круге (0:4).

Не могу сказать, что «Верес» как-то по-другому готовится к этому поединку. У нас есть наработанный план, которого команда и придерживается. Постараемся в соперничестве с таким сильным соперником все равно смотреть на свое качество игры.

Если ребята сыграют дисциплинированно, нам ведь придется выполнить много беговой работы, то все может получиться. При этом будем стараться и сами дорожить мячом, когда будем идти в атаку. Очень важна в этом поединке будет и реализация.

Мы понимаем, что это один из лидеров чемпионата, команду возглавляет квалифицированный наставник. Тем не менее, Верес играет дома, нас придут поддержать болельщики, поэтому я надеюсь, что мы дадим бой «Динамо».

0:4 в первом круге? Свою роль сыграли два быстрых мяча. Футболисты не были уверены в своих силах, волновались, поскольку для некоторых из них это была первая игра на таком стадионе. «Динамо» очень легко забило нам, а после – 0:2 уже было сложно что-то изменить. Сейчас, верю, что команда у нас стала более опытной, если можно так сказать, поэтому будем вступать в бой с первых минут.

Любой результат кроме поражения, будет для «Вереса» положительным. Повторюсь, большую часть времени мы будем защищаться, но, при этом «Верес» не будет ставить автобус у своих ворот.

За игрой чемпионата Украины можно будет следить сегодня, 4 декабря, на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча «Верес» – «Динамо». Начало – в 14:00.

Источник: КОМАНДА 1 Сергей Стаднюк
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