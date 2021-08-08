Кучук добыл первые очки для «Руха» в сезоне, переиграв «Верес»
Вирт ищет нового лидера. «Верес» сменил капитана
С Шестаковым клуб набрал одно очко в трех матчах
Богдан Когут / Фото: Верес
Ровненский «Верес» после неудачного старта в УПЛ провел выборы капитана команды.
Победителем голосования стал 33-летний вратарь Богдан Когут.
Экс-капитан Михаил Шестаков назначен вице-капитаном.
Третьими капитанами стали Михаил Сергийчук, Дмитрий Немчанинов и Валерий Кучеров, у которых равное количество голосов.
Напомним, «Верес» неудачно провел последние два матча в УПЛ. С «Колосом» в первом туре они сыграли вничью, но затем проиграли «Динамо» и «Руху».
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