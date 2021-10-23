Игрок «Вереса»: «Если бы не красная карточка – игра с «Черноморцем» сложилась бы по-другому»
Вирт: «Мариуполь» чем-то похож на «Черноморец»
«Верес» примет соперника в Луцке
Юрий Вирт / Фото: Футбол 24
Главный трене «Вереса» Юрий Вирт высказался о грядущей встрече с «Мариуполем» в 12-м туре УПЛ. Его слова приводит пресс-служба ровенского клуба.
«Мариуполь» чем-то напоминает нашего предыдущего соперника – «Черноморец». У азовцев молодая команда, которая играет в агрессивный футбол, используя короткие и средние передачи.
Поэтому, конечно, мы остерегаемся этого соперника. Серьезно настраиваемся. Прекрасно понимаем, что «Мариуполю» отступать некуда.
Но мы не подстраиваемся под игру соперника. Главное – играть в свою игру. Если проявим лучшие наши качества – победа будет за нами».
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