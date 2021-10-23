Вирт: «Мариуполь» чем-то похож на «Черноморец»

Юрий Вирт / Фото: Футбол 24

Главный трене «Вереса» Юрий Вирт высказался о грядущей встрече с «Мариуполем» в 12-м туре УПЛ. Его слова приводит пресс-служба ровенского клуба.

Поэтому, конечно, мы остерегаемся этого соперника. Серьезно настраиваемся. Прекрасно понимаем, что «Мариуполю» отступать некуда.

Но мы не подстраиваемся под игру соперника. Главное – играть в свою игру. Если проявим лучшие наши качества – победа будет за нами».