Вирт: «Петраков — настоящий профессионал, сильный мотиватор. Не понимаю, почему его сразу не назначили главным»
Вирт: «Мы хотели победить больше, нежели «Металлист-1925»
«Верес» переиграл оппонента в заключительном туре УПЛ
22 ноября 22:52
Юрий Вирт / Фото: Футбол 24
Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт высказался о победе над «Металлистом-1925» (2:0) в матче 15-го тура УПЛ.
«Ждали с опаской эту игру, две недели к ней готовились. Тем более играли с соседом по турнирной таблице, который показывает хороший футбол, поэтому было волнение.
Что касается самой игры, то волнение было. Может не все удалось в первые минуты пока втягивались в игру. Но потом все стало на свои места.
Мы справедливо выиграли, мы больше создавали опасных моментов, мы забили голы. Мы больше хотели выиграть, чем соперник. Я очень доволен».
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