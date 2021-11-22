Вирт: «Мы хотели победить больше, нежели «Металлист-1925»

Юрий Вирт / Фото: Футбол 24

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт высказался о победе над «Металлистом-1925» (2:0) в матче 15-го тура УПЛ.

Что касается самой игры, то волнение было. Может не все удалось в первые минуты пока втягивались в игру. Но потом все стало на свои места.

Мы справедливо выиграли, мы больше создавали опасных моментов, мы забили голы. Мы больше хотели выиграть, чем соперник. Я очень доволен».