Гол Ильина принес победу «Колосу» в матче против «Вереса»
Вирт назвал среднюю зарплату футболиста «Вереса»
Тренер заявил, что у команды один из самых низких бюджетов в УПЛ
Юрий Вирт / Фото: пресс-служба Вереса
Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт в шоу «ОТДУШИВДУШУ» рассказал о средних зарплатах в команде.
«50 тысяч гривен, пускай 2 тысячи долларов возьмем – это средняя зарплата. Понятно, что «Днепр-1» держит уровень, а также «Ворскла», «Заря». Думаю, там намного больше. В среднем где-то 10 тысяч долларов. А все остальные меньше. У кого-то 150 тысяч гривен, у кого-то – 100, у кого-то – 50.
Если брать нашу команду, то на сегодняшний день, думаю, у нас и у «Миная» наименьший бюджет в УПЛ».
Напомним, в 16-м туре УПЛ «Верес» уступил «Колосу»(0:1). Ровенская команда находится в середине турнирной таблицы чемпионата Украины.
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