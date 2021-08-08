Кучук добыл первые очки для «Руха» в сезоне, переиграв «Верес»
Вирт недоволен стартом «Вереса» в УПЛ: «До футболистов не доходит»
Клуб из Ровно заработал одно очко после трех матчей чемпионата Украины
Юрий Вирт / Фото: footballua.tv
Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт высказал недовольство после матча третьего тура УПЛ, в котором его подопечные уступили «Руху» (1:2):
До футболистов, наверное, не доходит, потому что мы уступили во второй игре кряду. На десятой минуте уже 0:2. Конечно, потом уже рисковали максимально. Мы забили гол, но было очень тяжело. Пошли большими силами вперед, старались отыграться. За это парням благодарность.
Отметим, что львовяне при новом тренере добыли первые очки в сезоне.
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