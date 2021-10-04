Гура – о 0:0 с «Вересом»: «Может, сходим в церковь, свечи поставим, не лезет мяч»
Вирт: «Ничейный результат больше устраивал «Динамо», а «Шахтер» хотел победить»
Тренер «Вереса» поделился мнением о главном матче 10 тура УПЛ
Фото: НК Верес
Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт поделился мнением о матче «Динамо» – «Шахтер» в 10-м туре УПЛ.
«Матч понравился, был довольно интересным. Да, зрители ожидали забитых мячей. Если не брать во внимание отсутствие голов, встреча получилась интересной. «Динамо» создало моменты в первом тайме, «Шахтер» – во втором.
Борьба была. Ничейный результат больше устраивал «Динамо», а «Шахтер» хотел победить, что показал второй тайм. Обе команды хотели победить, но это только треть чемпионата».
«Динамо» осталось лидером УПЛ.
«Шахтер» получил пятидневный отпуск.
Комментарии 0