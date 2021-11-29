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Вирт – о поражении от «Колоса»: «Симпатии арбитра были на стороне соперника»

«Верес» минимально уступил команде из Ковалевки на выезде
Футбол Украинская Премьер-лига
08:17
Вирт – о поражении от «Колоса»: «Симпатии арбитра были на стороне соперника»
Юрий Вирт / Фото: Динамо Киев от Шурика

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт высказался о поражении от «Колоса» (0:1) в матче 16-го тура УПЛ. Слова специалиста приводит пресс-служба ровенского клуба.

«Сложная игра. Без голевых моментов. В первом тайме было больше борьбы. Мы старались использовать фланги. Но мало было переводов с фланга на фланг, было много брака. И мы до перерыва не создали ни одного реального момента. Хотя и в обороне отыграли надежно.

Что касается второго тайма, то он продолжился в том же духе, что и первый. После нашего подарка соперникам нам пришлось больше идти вперед. Хотели отыграться. Были полумоменты для этого.

Возможно, соперник больше хотел победить. Мы же не наиграли на победу или ничью. Очень мало создавалось. Относительно самоотдачи – нет вопросов. Хотелось больше создавать и бить по воротам.

Передача Солдата – не понимаю этого решения. Отдал в центр поля на соперника. Тот сразу пробил и гол. У Солдата на протяжении всей игры были проблемы с передачами. Не только в этом эпизоде.

Выпустив Сергийчука и Гегедоша, хотели добавить свежести впереди. Мы мало били по воротам. Хотели видеть, особенно от Гегедоша, больше креатива. Но он попал уже в такую ​​мясорубку на поле, что трудно было играть креативно.

«Колос» много атаковал, они играли дома, но, если бы не та ошибка, у нас было бы больше шансов забить в контратаке. Ну и симпатия арбитра однозначно была на стороне соперника. Все свистки были в нашу сторону»


В турнирной таблице УПЛ «Верес» и «Колос» идут в середине.

Петр Приходько
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