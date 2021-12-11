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Тема дняНапряжение вышло за пределы Украины. Журналист SportsCenter на TSN написал о кризисной ситуации между клубами и ФХУ
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Вирт обвинил арбитра в потере очков с «Рухом»

«Верес» упустил победу на последних минутах
Футбол Украинская Премьер-лига
22:07
Вирт обвинил арбитра в потере очков с «Рухом»
Юрий Вирт / фото - НК Верес

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт прокомментировал ничью в матче 18-го тура УПЛ с «Рухом» (1:1):

«Доволен действиями команды. Особенно во втором тайме. Трудная игра. Нам противостоял серьезный соперник, который в последних матчах демонстрировал качественную игру, получал результат. Было тяжело, особенно до перерыва. Много работали с мячом.

В перерыве сказал команде, что мы должны прибавить в скорости, в агрессии. Только тогда у нас появятся моменты, и мы сможем забить. Так и вышло. Провели атаку через фланг и забили прекрасный гол. Затем сразу выпустили свежих футболистов. Хотя замены были запланированы еще до гола. Очень хотели выиграть этот матч.

Затем последовал открытый футбол. «Рух» атаковал. Мы также имели моменты. К сожалению, получили досадный пенальти в свои ворота. Полагаю, это ошибка арбитра. Просматривал повтор и не увидел там нарушения. Судья просто среагировал на крик. Как ставить такие пенальти?

Я сказал арбитрам, что им учиться и учиться, чтобы судить качественно. Опытные арбитры не имеют права на подобные ошибки.

Осадок остался после такого арбитража. У нас отобрали два очка.

Сергей Шестаков? Да, он сегодня подменял дисквалифицированного Немчанинова. Сыграл прекрасно. К сожалению, у нас мало игроков, которые могут выйти на смену и усилить игру. Хотелось бы большей конкуренции. Президент об этом знает. Хотелось бы зимой усилить 2-3 позиции.

Подводя итоги этого года – он был прекрасен для нас. И в первой лиге, и в УПЛ. Мы набрали достаточно много очков. Двигаемся дальше».

«Он говорит, что я не тренер бл**ь». Наставник «Руха» после матча с «Вересом» вспомнил конфликт с Де Дзерби.

Павел Харченко
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