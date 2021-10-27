«Ворскла» на выезде обыграла «Верес» и вышла в четвертьфинал Кубка Украины
Вирт объяснил поражение от «Ворсклы» в Кубке Украины несправедливостью со стороны УПЛ
«Верес» будет играть свой матч в чемпионате уже через два дня
Юрий Вирт / Фото: УПЛ
Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт прокомментировал поражение от «Ворсклы» (1:3) в 1/8 финала Кубка Украины.
«Наверное, нам не хватило забитого мяча в первом тайме. Я только что поблагодарил футболистов за игру, они провели хороший матч. Сегодня мы уступили по результату, но не по игре. Мы совершили больше ошибок в защите, особенно в первом пропущенном мяче – дали легко забить. Я считаю, что результат несправедлив. В первом тайме мы создали моменты, но не использовали их.
Во втором тайме пытались идти вперед большими силами, играли в высокий прессинг, пытались накрывать. Но после второго гола и удаления игра была закрыта. Нам сегодня было тяжело, потому что мы сделали ротацию, вышли пять новых футболистов, а «Ворскла» выставила свой оптимальный состав.
У меня есть вопросы к премьер-лиге – почему «Ворскла» играет следующую игру в понедельник, а мы в субботу? Мы просто были вынуждены делать ротацию. Такого не может быть, все должны быть в равных условиях».
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