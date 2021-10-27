Вирт объяснил поражение от «Ворсклы» в Кубке Украины несправедливостью со стороны УПЛ

Юрий Вирт / Фото: УПЛ

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт прокомментировал поражение от «Ворсклы» (1:3) в 1/8 финала Кубка Украины.

Во втором тайме пытались идти вперед большими силами, играли в высокий прессинг, пытались накрывать. Но после второго гола и удаления игра была закрыта. Нам сегодня было тяжело, потому что мы сделали ротацию, вышли пять новых футболистов, а «Ворскла» выставила свой оптимальный состав.

У меня есть вопросы к премьер-лиге – почему «Ворскла» играет следующую игру в понедельник, а мы в субботу? Мы просто были вынуждены делать ротацию. Такого не может быть, все должны быть в равных условиях».