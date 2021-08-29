Вирт после 4:0 с «Десной»: «Футболисты теперь понимают, что такие команды можно побеждать»
Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт прокомментировал разгромную победу над «Десной» (4:0) в матче 6 тура украинского чемпионата.
Общий анализ матча?
«Приятно побеждать, приятно побеждать такую сильную команду, как «Десна». Побеждать уверенно, при этом показывая очень качественный футбол.
Мы серьезно готовились, разобрали сильные стороны «Десны», футболисты отыграли дисциплинировано. Мы прекрасно понимали, что у соперника хорошие фланги, очень много передач с них в штрафную, нам нужно было эти фланги крепче держать, и выигрывать борьбу непосредственно в штрафной площади.
Ну и конечно атаковать. Мы провели идеальный первый тайм, забили 4 гола. Знаете, и игра давалась, и все футболисты отработали на 5 баллов. Мы перестроились по сравнению с прошлыми играми, потому что у нас были проблемы с составом, у нас выпало двое нападающих – Шестаков и Гегедош.
Поэтому нам пришлось сегодня сыграть с одним нападающим, вышел Панасенко. Чуть по-другому тактически расставили игроков, и середина поля просто чудесно отыграла. И в отборе, и в атаке. Эта победа придаст нам уверенности. Будем двигаться от матча к матчу.
Футболисты теперь прекрасно понимают, что с такими командами можно играть и побеждать».
Это уже та команда, которую вы хотите видеть?
«По сегодняшней игре – да. В защите сыграли если не идеально, то практически, прекрасно понимали, что у соперника сильные и квалифицированные игроки атаки. Реализация в первом тайме была чудесная. И стандартные положения, и быстрые атаки, и креатива немного добавилось.
Главное так продолжать. Если они будут и дальше так уверенно выходить на поле – я буду только рад. Есть еще над чем работать. У нас сейчас есть кадровые проблемы, футболисты могут добавить, и эти футболисты об этом знают».
Две победы, хорошее настроение и перерыв на матчи сборных.
«Да. Нужно подлечиться, у нас есть травмированные. Мы запланировали сбор в Венгрии. Больше играть будут те, у кого мало игровой практики. Может возьмем пару футболистов с U-19. Будем готовиться ко «Львову».
Пауза вовремя, ребятам нужно перезагрузиться, чтобы не летали сейчас в облаках».
«Десна» уже во втором матче подряд проигрывает с разницей в 4 мяча. Прошлыми обидчиками черниговской команды было киевское «Динамо».
Напомним, тренер «Десны» Александр Рябоконь объяснил провальные выступления своей команды.
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