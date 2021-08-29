Вирт после 4:0 с «Десной»: «Футболисты теперь понимают, что такие команды можно побеждать»

Юрий Вирт / фото - FootBoom

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт прокомментировал разгромную победу над «Десной» (4:0) в матче 6 тура украинского чемпионата.

Общий анализ матча?

Мы серьезно готовились, разобрали сильные стороны «Десны», футболисты отыграли дисциплинировано. Мы прекрасно понимали, что у соперника хорошие фланги, очень много передач с них в штрафную, нам нужно было эти фланги крепче держать, и выигрывать борьбу непосредственно в штрафной площади.

Ну и конечно атаковать. Мы провели идеальный первый тайм, забили 4 гола. Знаете, и игра давалась, и все футболисты отработали на 5 баллов. Мы перестроились по сравнению с прошлыми играми, потому что у нас были проблемы с составом, у нас выпало двое нападающих – Шестаков и Гегедош.

Поэтому нам пришлось сегодня сыграть с одним нападающим, вышел Панасенко. Чуть по-другому тактически расставили игроков, и середина поля просто чудесно отыграла. И в отборе, и в атаке. Эта победа придаст нам уверенности. Будем двигаться от матча к матчу.

Футболисты теперь прекрасно понимают, что с такими командами можно играть и побеждать».