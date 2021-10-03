Вирт пожаловался на качество поля в Луцке на матче с «Александрией»

Юрий Вирт / фото - НК Верес

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт прокомментировал ничью в матче с «Александрией» (0:0) в рамках 10-го тура УПЛ:

Даже сделать 4-5 передач на таком поле очень сложно. Где-то упрощали, было больше вертикальных передач. Я думаю, что мы заслужили ничью. Каждое набранное очко для нас плюс. Немного было моментов, могли как забить, так и пропустить. В некоторых эпизодах за нас сыграла перекладина, вратарь выручил.

Удовлетворен отношением футболистов. Но хотелось, конечно, улучшить качество игры, но на таком поле очень сложно.

Тем более, что у нас были проблемы. Вылетели два опорных полузащитника, для нас это потеря, вышли новые футболисты. Хочу повторить, что одним очков я доволен».