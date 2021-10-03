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Вирт пожаловался на качество поля в Луцке на матче с «Александрией»

Команды ни разу не поразили ворота друг друга
Футбол Украинская Премьер-лига
3 октября 18:16
Вирт пожаловался на качество поля в Луцке на матче с «Александрией»
Юрий Вирт / фото - НК Верес

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт прокомментировал ничью в матче с «Александрией» (0:0) в рамках 10-го тура УПЛ:

«Боевая игра. Играли против хорошей команды, которая идет на 5-м месте, показывает очень хороший результат и игру. Когда мы приехали, то увидели газон, на котором нам предстояло играть. Стало понятно, что мяч, наверное, больше будет вверху, чем внизу.

Даже сделать 4-5 передач на таком поле очень сложно. Где-то упрощали, было больше вертикальных передач. Я думаю, что мы заслужили ничью. Каждое набранное очко для нас плюс. Немного было моментов, могли как забить, так и пропустить. В некоторых эпизодах за нас сыграла перекладина, вратарь выручил.

Удовлетворен отношением футболистов. Но хотелось, конечно, улучшить качество игры, но на таком поле очень сложно.

Тем более, что у нас были проблемы. Вылетели два опорных полузащитника, для нас это потеря, вышли новые футболисты. Хочу повторить, что одним очков я доволен».

Большинство моментов у «Вереса» сегодня были со стандартных положений. По такой игре это могло решить судьбу встречи?

«Однозначно. Мы много работает над стандартными положениями, уделяем им много времени. И у нас неплохо получается. Хотелось бы, чтобы они были опасными, но сегодня мы их не забили. В такой игре все решает один гол. Со стандарта или после атаки.

Слава богу, что не пропустили, но то, что не забили — тоже обидно. Хотя не могу сказать, что у нас было много моментов».

Насколько замены повлияли на игру?

«Они усилили, действительно. Хорошо вышли все футболисты. Команда в конце добавила, но где-то не хватало мастерства, фортуны. Хотя нам грех жаловаться, потому что на последних секундах могли пропустить.

Проваливалась опорная зона, но на сегодняшний день у нас ни одного футболиста, который мог бы туда выйти на замену. У нас серьезную травму получил Клец. Мы разговаривали, что если найдем свободного агента на эту позицию, то заявим его, потому что у нас там проблемы сейчас».

Тренер «Александрии» Юрий Гура сказал, что поставит в церкви свечу из-за того, что мяч не лезет в ворота.

Источник: Футбол 1/2/3 Павел Харченко
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Верес Александрия Юрий Вирт

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