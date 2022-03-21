Вирт: «путин закопал себя и весь русский народ в ад»

Юрий Вирт / Фото: Футбол 24

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт высказался о террористе владимире путине.

И ему, и тем людям русским, которые его поддерживают. А поддерживают его очень много – гореть им всем в аду вместе с тем маленьким нацистом».