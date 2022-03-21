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Вирт: «путин закопал себя и весь русский народ в ад»

Главный тренер «Вереса» высказался о террористе, который является президентом россии
Футбол Украинская Премьер-лига
18:59
Вирт: «путин закопал себя и весь русский народ в ад»
Юрий Вирт / Фото: Футбол 24

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт высказался о террористе владимире путине.

«Нацист и фашист, ужаснее Гитлера. Гореть ему в аду. Все прекрасно понимают, что этот человек закопал себя и весь русский народ в ад. Пощады им не будет.

И ему, и тем людям русским, которые его поддерживают. А поддерживают его очень много – гореть им всем в аду вместе с тем маленьким нацистом».

Ранее разведка США сообщила, что путин болен раком.

Источник: Профутбол Петр Приходько
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Юрий Вирт Верес

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