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Вирт рассказал, сможет ли «Верес» выйти на поле нового стадионе в этом сезоне

Команда принимает гостей в Луцке
Футбол Украинская Премьер-лига
14:32
Вирт рассказал, сможет ли «Верес» выйти на поле нового стадионе в этом сезоне
Юрий Вирт / фото - НК Верес

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт рассказал о сроках, в которые будет достроен новый стадион команды:

«Строительство стадиона идет хорошим темпом, и надеюсь, что в конце апреля – начале мая сможем выйти на новый стадион. Поле уже застелено, засеяно, только нужно, чтобы оно укрепилось. Также строится искусственное поле на базе, и по приезду со сборов в Турции, думаю, команда начнет тренировки на поле последнего поколения.

А в феврале планируется начало возведения корпуса на тренировочной базе, и еще одного травяного газона. Если все пойдет по плану, то к концу года все буде готово, и мы сможем полноценно заехать и отметить новоселье».

Пока команда ждет окончания строительства аренды, она принимает гостей на стадионе «Авангард» в Луцке.

Напомним, ранее Вирт анонсировал трансфер нескольких легионеров зимой.

Павел Харченко
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