«Верес» в результативном матче проиграл аутсайдеру чемпионата Чехии
Вирт: «Результат не самое главное в контрольных матчах. Главное – это качество игры»
Тренер – о разгромной победе «Вереса»
Фото: НК Верес
Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт прокомментировал пресс-службе клуба разгромную победу над «Спартаком» в контрольной игре.
«Результат не самое главное. Главное – это качество игры. Очень порадовали наши атакующие действия. Создали очень много голевых моментов, забили четыре гола. Команда постепенно прогрессирует. То, что мы хотели видеть и отрабатывали на последних тренировках – перенесли в игру. Меня это радует.
Мы прибавили в скорости и эффективности. Если так дальше будем продолжать, то преодолеем проблемы, которые испытывали в первой части сезона».
Это первая победа «Вереса» на сборе.
Сообщалось, что ровненский клуб арендует игрока у «Динамо».
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