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Вирт: «Результат положительный. «Минай» – очень организованная команда»

«Верес» выиграл первый матч в УПЛ
Футбол Украинская Премьер-лига
09:48
Вирт: «Результат положительный. «Минай» – очень организованная команда»
Фото: ФК Верес

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт прокомментировал пресс-службе клуба победу над «Минаем» (1:0) в 5-м туре УПЛ.

«Очень тяжелая игра. Против таких команд значительно тяжелее играть, чем против соперников уровня «Колоса», или «Ворсклы». «Минай» – очень организованная команда, которая защищается большими силами.

Я недоволен нашей игрой в первом тайме. Было очень много брака, проигрывали борьбу, не было подборов. Серьезно поговорили об этом в перерыве. Указали футболистам на ошибки. Просили терпеть и искать свой шанс. Знали, что шанс этот будет. Главное – его реализовать. Так и произошло.

Хочу поблагодарить Богдана Когута за отбитый пенальти. Но мы этот пенальти сами себе привезли.

Поэтому, результат положительный, но над качеством игры нужно работать. Есть первая победа. Многие работали ради нее. Но видим, что еще больше работы впереди.

Сейчас мы имеем проблемы с травмированными игроками. Повреждения у Михаила и Сергея Шестакова, Сергей Петько полностью не восстановился. Дисквалифицирован теперь Виталий Дахновский.

Ищем возможное усиление, но трудно найти хорошего игрока, чьи финансовые условия мы могли бы удовлетворить».

Это первая победа «Вереса» в текущем сезоне УПЛ.

Андрей Усмонов
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