Вирт: «россия может надолго забыть, что такое европейский футбол»
Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт высказался о решении UEFA отстранить все российские клубы от соревнований на следующий сезон.
– Спокойно отреагировал на это решение. Все верно, UEFA приняла правильное решение. Мне только немного удивило, что только на 1 год их дисквалифицировали. Но думаю, это будет продолжаться очень долго. Они могут забыть, что такое европейский футбол.
– Не было бы более справедливо передать квоту россиян Украине?
– Это уже другой вопрос, кто должен зайти вместо россиян, его должны поднимать компетентные органы. Уж хорошо, что «Шахтер», вероятно, получит прямую путевку в группу ЛЧ, если «Вильярреал» не выиграет турнир. Главное, что справедливость, что российские команды отстранили от еврокубков. Как и сборная России.
– Так УЕФА теперь уже не мафия, как ее называют? Все-таки до сих пор мафия, поскольку Россия все равно получит 4,333 балла в таблицу коэффициентов?
– Не знаю, кто там кого и как называет. Это не ко мне вопрос. Все решения принимается не один человек, а коллегиально. На сегодняшний день все, что касается российского футбола, справедливо.
Коэффициенты – мелочь. Главное, что Россия не представлена в европейских турнирах.
Напомним, «Шахтер» может напрямую попасть в группу Лиги чемпионов на следующий сезон.
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