Вирт: «россия может надолго забыть, что такое европейский футбол»

Юрий Вирт / Фото: Футбол 24

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт высказался о решении UEFA отстранить все российские клубы от соревнований на следующий сезон.

– Не было бы более справедливо передать квоту россиян Украине?

– Это уже другой вопрос, кто должен зайти вместо россиян, его должны поднимать компетентные органы. Уж хорошо, что «Шахтер», вероятно, получит прямую путевку в группу ЛЧ, если «Вильярреал» не выиграет турнир. Главное, что справедливость, что российские команды отстранили от еврокубков. Как и сборная России.

– Так УЕФА теперь уже не мафия, как ее называют? Все-таки до сих пор мафия, поскольку Россия все равно получит 4,333 балла в таблицу коэффициентов?

– Не знаю, кто там кого и как называет. Это не ко мне вопрос. Все решения принимается не один человек, а коллегиально. На сегодняшний день все, что касается российского футбола, справедливо.

Коэффициенты – мелочь. Главное, что Россия не представлена ​​в европейских турнирах.