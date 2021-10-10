Вирт: «Сборная Украины взяла заслуженные три очка»

Фото: УАФ

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт поделился мнением о матче отбора на чемпионат мира-2022 между сборными Украины и Финляндии (2:1):



Но сине-желтые вначале реализовали лишь один голевой момент, позволив сопернику выровнять положение, как показалось, в самый неподходящий момент…

Мне понравилась реакция сборной Украины на пропущенный мяч. Гол финнов, кстати, это недоработка центральных защитников, и был он не очень логичным… Но, самое главное, что украинцы четко продемонстрировали невероятный настрой на победу, и это позволило быстро забыть о неудаче и переломить ход поединка в нашу пользу.

Во втором тайме сине-желтые играли по результату, было много борьбы в середине поля. Важно, что подопечные Петракова не давали финнам свободных зон и продолжали создавать моменты. После перерыва не хватало только одного — реализации.

Бросился в глаза большой процент брака в действиях сборной Финляндии.

Этому способствовал футбол в исполнении нашей команды. Украинцы очень хорошо выходили из-под прессинга, остро контратаковали. В этот вечер национальная команда действовала в стиле, который исповедовала ранее.