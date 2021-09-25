Вирт: «Заря» демонстрирует очень симпатичный футбол – у них хорошие шансы на первое-второе место в группе ЛК»
Вирт: «Шахтер» заслуженно обыграл «Динамо». «Верес» хочет добиться положительного результата с ними»
Начало матча – в 17:00
Фото: ФК Верес
Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт поделился ожиданиями от матча с «Шахтером» в 9-м туре УПЛ.
«В отличие от своих предыдущих поединков горняки очень качественно сыграли в отборе, сказывалось присутствие на поле Тараса Степаненко. Горняки не тратили время на перепасовки, а все время стремились атаковать быстро и большими силами, не забывая при потере мяча возвращаться на свою половину поля.
И, наконец, дончане превзошли киевлян в мотивации. Считаю, что подопечные Роберто Де Дзерби заслуженно победили «Динамо».
Что необходимо сделать Вересу, чтобы бросить вызов Шахтеру?
«В первую очередь, должна быть высочайшая игровая дисциплина и максимальная концентрация, иначе горняки быстро накажут за расхлябанность.
Очень важно, чтобы кураж поймал наш вратарь, ну и желательно, чтобы удача была на стороне «Вереса».
За достижение положительного результата, клубное руководство обещало повышенные премиальные?
«Нет, у нас в контрактах четко прописана бонусная система и сейчас нет разницы, с кем играем, – с грандом или аутсайдером».
Что для вас лично значат поединки с «Шахтером»?
«В «Шахтере» я провел лучшие годы своей карьеры игрока. Могу только сказать спасибо клубу, но сейчас у меня другие планы. Я – тренер «Вереса», поэтому очень хочу, чтобы в матче с одной из лучших команд страны мои подопечные не только порадовали качественным футболом, но и добились положительного результата».
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