Вирт: «Шахтеру» нужен украинский тренер»
Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт поразмышлял, кто бы мог заменить Роберто де Дзерби в «Шахтере».
– Человек хочет работать. Он иностранец, приехал сюда работать. Если футбола у нас не будет, он имеет право покинуть «Шахтер». Непонятно, когда восстановится УПЛ. Через 2, 3, 4, 5 месяцев мы можем только догадываться. Это важный вопрос, но, думаю, он может продолжить тренировать «горняков». Любое решение будет обоснованным.
Думаю, у него есть приглашение от ведущих европейских клубов, и он может покинуть «Шахтер». Дай бог, чтобы украинский футбол как можно скорее восстановился. Если будет такая информация, я думаю, он останется. Тем более что «Шахтер», вероятно, получит прямую путевку в группу ЛЧ, если «Вильярреал» не выиграет турнир.
– Если все-таки Де Дзерби уйдет, кто мог бы занять его место?
– Это решение примут руководители «Шахтера»: президент, генеральный директор, спортивный, Дарио Срна. Скорее всего, это будет украинский тренер. И это будет правильным решением, поскольку и футболисты в основном остались украинские. Думаю, «Шахтеру» нужен украинский тренер.
Ранее Де Дзерби намекнул, что может покинуть «Шахтера», а капитан команды Тарас Степаненко это подтвердил.
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