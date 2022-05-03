Вирт: «Шахтеру» нужен украинский тренер»

Юрий Вирт / Фото: Футбол 24

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт поразмышлял, кто бы мог заменить Роберто де Дзерби в «Шахтере».

Думаю, у него есть приглашение от ведущих европейских клубов, и он может покинуть «Шахтер». Дай бог, чтобы украинский футбол как можно скорее восстановился. Если будет такая информация, я думаю, он останется. Тем более что «Шахтер», вероятно, получит прямую путевку в группу ЛЧ, если «Вильярреал» не выиграет турнир.

– Если все-таки Де Дзерби уйдет, кто мог бы занять его место?

– Это решение примут руководители «Шахтера»: президент, генеральный директор, спортивный, Дарио Срна. Скорее всего, это будет украинский тренер. И это будет правильным решением, поскольку и футболисты в основном остались украинские. Думаю, «Шахтеру» нужен украинский тренер.