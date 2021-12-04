Вирт сообщил, когда «Верес» сможет вернуться на родной стадион

Юрий Вирт / Фото - НК Верес

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт рассказал о главной задаче команды на сезон. Также специалист сообщил, когда коллектив сможет вернуться на стадион «Авангард» в Ровно.

Перед нынешним сезоном президент поставил задачу закрепиться в элитном дивизионе. Место? Большого значения это не имеет, хотя, конечно, хочется быть как можно выше в турнирной таблице, что мы и стараемся делать.

Устраивает ли меня то, что «Верес» мало забивает? Нет, конечно. Могу признать, что в созидании при позиционных атаках нам предстоит еще много работать. Мы мало создаем голевых моментов. А вот, когда есть пространство, здесь дела обстоят лучше.

Я недавно был на стадионе в Ровно. Работы ведутся полным ходом. Но если до начала весны все успеют сделать вокруг поля, то с самим газоном будут проблемы, поскольку он не успеет прижиться из-за холодной погоды. Однако наш президент хочет, чтобы первый матч в Ровно был сыгран в начале апреля, когда «Верес» будет принимать «Шахтер».