«Они игроки сборных» – Вирт раскрыл причины подписания двух новичков
Вирт: «Спортивная составляющая «Вереса» опережает условия, в которых приходится тренироваться»
Тренер ровенцев признался, что клубная инфраструктура требует улучшения
Юрий Вирт / Фото - НК Верес
Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт оценил необходимость улучшения клубной инфраструктуры.
Да, это очень актуально, ведь приходится констатировать, что по спортивной составляющей футболисты «Вереса» значительно опережают условия, в которых приходится тренироваться.
Вот и в январе восстановительный сбор проходил на площадке нестандартных размеров с искусственным покрытием. Все же, радует, что в последнее время активизировались работы как с реконструкцией стадиона «Авангард», так и с сооружением спортивной загородной базы для подготовки команды.
Вирт также раскрыл причины подписания двух игроков национальных сборных.
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