Вирт: «Спортивная составляющая «Вереса» опережает условия, в которых приходится тренироваться»

Юрий Вирт / Фото - НК Верес

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт оценил необходимость улучшения клубной инфраструктуры.

Вот и в январе восстановительный сбор проходил на площадке нестандартных размеров с искусственным покрытием. Все же, радует, что в последнее время активизировались работы как с реконструкцией стадиона «Авангард», так и с сооружением спортивной загородной базы для подготовки команды.