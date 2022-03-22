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Вирт: «Тимощук уже ничего не должен объяснять, это никому не интересно»

Тренер «Вереса» не поддерживает выбор предателя
Футбол Украинская Премьер-лига
10:18
Вирт: «Тимощук уже ничего не должен объяснять, это никому не интересно»
Юрий Вирт / Фото: Twitter

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт высказался о предательстве Украины тренером «Зенита» Анатолием Тимощуком.

– Каждый человек выбирает свой путь. Он выбрал такой – никаких заявлений о войне и продолжать работу в России. Я этот путь не понимаю. Думаю, все нормальные люди уже покинули Россию, разорвали контракты, уехали в другие команды, кто-то вообще уехал из России. Анатолия я не могу понять, но это его выбор. Он уже ничего не должен объяснять, это никому не интересно. Я его однозначно не поддерживаю.

– Была информация, что Тимощук – агент ФСБ.

– Я думаю, что это фейк.

– Кварцяный сказал, что не нужно пока аннулировать все награды Тимощука.

– В УАФ есть соответствующие люди, которые принимали это решение, потому все вопросы к ним. Думаю, Анатолий мог совершить другой ход: оставить «Зенит» и работать в другой команде. Почему-то он выбрал Питер и работал в «Зените». Для меня это удивительно.

Напомним, УАФ лишила Тимощука тренерской лицензии из-за молчания касательно вторжения россии в Украину и продолжения работы в стране-агрессоре.

Источник: Профутбол Петр Приходько
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Теги

Юрий Вирт Анатолий Тимощук Верес

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