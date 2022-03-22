Вирт: «Тимощук уже ничего не должен объяснять, это никому не интересно»

Юрий Вирт / Фото: Twitter

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт высказался о предательстве Украины тренером «Зенита» Анатолием Тимощуком.

– Была информация, что Тимощук – агент ФСБ.

– Я думаю, что это фейк.

– Кварцяный сказал, что не нужно пока аннулировать все награды Тимощука.

– В УАФ есть соответствующие люди, которые принимали это решение, потому все вопросы к ним. Думаю, Анатолий мог совершить другой ход: оставить «Зенит» и работать в другой команде. Почему-то он выбрал Питер и работал в «Зените». Для меня это удивительно.