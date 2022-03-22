Шевченко: «В россии есть много людей, желающих остановить войну. Мое послание к ним – выходите на улицы»
Вирт: «Тимощук уже ничего не должен объяснять, это никому не интересно»
Тренер «Вереса» не поддерживает выбор предателя
Юрий Вирт / Фото: Twitter
Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт высказался о предательстве Украины тренером «Зенита» Анатолием Тимощуком.
– Каждый человек выбирает свой путь. Он выбрал такой – никаких заявлений о войне и продолжать работу в России. Я этот путь не понимаю. Думаю, все нормальные люди уже покинули Россию, разорвали контракты, уехали в другие команды, кто-то вообще уехал из России. Анатолия я не могу понять, но это его выбор. Он уже ничего не должен объяснять, это никому не интересно. Я его однозначно не поддерживаю.
– Была информация, что Тимощук – агент ФСБ.
– Я думаю, что это фейк.
– Кварцяный сказал, что не нужно пока аннулировать все награды Тимощука.
– В УАФ есть соответствующие люди, которые принимали это решение, потому все вопросы к ним. Думаю, Анатолий мог совершить другой ход: оставить «Зенит» и работать в другой команде. Почему-то он выбрал Питер и работал в «Зените». Для меня это удивительно.
Напомним, УАФ лишила Тимощука тренерской лицензии из-за молчания касательно вторжения россии в Украину и продолжения работы в стране-агрессоре.
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