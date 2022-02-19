Вирт: «Тренироваться будем во Львове, ведь в Ровно в это время года нам негде это делать»
Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт высказался о подготовке команды к игре с «Ворсклой» в 19-м туре УПЛ. Специалиста цитирует пресс-служба ровенского клуба.
«Возвращаемся в Украину. Завтра вся команда получит один выходной. А в понедельник мы начинаем недельный цикл целенаправленной подготовки к игре в Полтаве. Будем готовиться к этой игре во Львове. В течение пяти дней будем тренироваться там на поле с искусственным покрытием. В пятницу поездом из Львова отправимся в Полтаву.
Прекрасно понимаем, что в это время года в Ровно нам негде тренироваться. Поэтому я принял такое решение – готовиться там, где есть соответствующие условия. Пока это Львов. Этот недельный цикл проведем именно там.
Если погода улучшится, будут готовы к тренировкам поля – сможем тренироваться в Киеве. Если нет – сейчас рассматриваем возможность подготовки к выездному поединку против «Миная» в Ужгороде. То же касается и ближайшего домашнего матча – против «Десны».
В турнирной таблице УПЛ «Верес» идет на 9-м месте. Матч с «Ворсклой» состоится 27-го февраля.
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