Вирт: «Тренироваться будем во Львове, ведь в Ровно в это время года нам негде это делать»

«Верес» сыграет первый матч УПЛ в 2022-м против «Ворсклы»

Юрий Вирт / Фото: ФК Верес Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт высказался о подготовке команды к игре с «Ворсклой» в 19-м туре УПЛ. Специалиста цитирует пресс-служба ровенского клуба. «Возвращаемся в Украину. Завтра вся команда получит один выходной. А в понедельник мы начинаем недельный цикл целенаправленной подготовки к игре в Полтаве. Будем готовиться к этой игре во Львове. В течение пяти дней будем тренироваться там на поле с искусственным покрытием. В пятницу поездом из Львова отправимся в Полтаву. Прекрасно понимаем, что в это время года в Ровно нам негде тренироваться. Поэтому я принял такое решение – готовиться там, где есть соответствующие условия. Пока это Львов. Этот недельный цикл проведем именно там. Если погода улучшится, будут готовы к тренировкам поля – сможем тренироваться в Киеве. Если нет – сейчас рассматриваем возможность подготовки к выездному поединку против «Миная» в Ужгороде. То же касается и ближайшего домашнего матча – против «Десны». В турнирной таблице УПЛ «Верес» идет на 9-м месте. Матч с «Ворсклой» состоится 27-го февраля.

Петр Приходько