Вирт: «У Украины больше опыта добиваться нужного результата в решающих матчах, чем у Боснии»

Фото: НК Верес

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт сделал прогноз на матч отбора на ЧМ-2022 Украина – Босния и Герцеговина.

Футбол – командная игра и, на мой взгляд, именно в коллективных действиях украинцы будут иметь преимущество. Во-вторых, у наших ребят больше опыта добиваться нужного результата в решающих поединках. Уверен, что они и завтра не подведут.

Наконец, надеюсь, что Львов не изменит себе и останется фартовым городом для украинской сборной».