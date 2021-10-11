Вирт: «У Украины больше опыта добиваться нужного результата в решающих матчах, чем у Боснии»

Лига чемпионов. «Фрелунда» – ХИФК. Видео трансляция
19:00
Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт сделал прогноз на матч отбора на ЧМ-2022 Украина – Босния и Герцеговина.
«Уверенная виктория подопечных Александра Петракова в Хельсинки в минувшую субботу прибавила оптимизма. Думаю, что во вторник украинские футболисты на этом не остановятся и запишут в свой актив очередные три очка. Счет? 2:0 - в нашу пользу.
Футбол – командная игра и, на мой взгляд, именно в коллективных действиях украинцы будут иметь преимущество. Во-вторых, у наших ребят больше опыта добиваться нужного результата в решающих поединках. Уверен, что они и завтра не подведут.
Наконец, надеюсь, что Львов не изменит себе и останется фартовым городом для украинской сборной».
Игра состоится 12 октября.
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