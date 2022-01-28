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Вирт: «У «Вереса» запланировано пять тренировок с неприятной работой»

Ровенские игроки будут заниматься без мяча
Футбол Украинская Премьер-лига
16:01
Вирт: «У «Вереса» запланировано пять тренировок с неприятной работой»
Юрий Вирт / Фото: Sport.ua

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт рассказал о дальнейших планах ровенского клуба.

«У нас запланировано пять тренировок с работой без мяча, она неприятная. Но футболисты понимают, что она нужна. Игроки пробежали и с хорошим настроением вернулись в отель, прекрасно понимая, что сегодня физическая подготовка выходит на первый план.

Поэтому мы должны хорошо подготовиться, чтобы успешно стартовать и показать хороший результат в чемпионате».


В турнирной таблице УПЛ «Верес» идет 9-м.

Источник: footballua.tv Петр Приходько
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