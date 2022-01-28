«Верес» арендует у «Динамо» экс-защитника «Шахтера»
Вирт: «У «Вереса» запланировано пять тренировок с неприятной работой»
Ровенские игроки будут заниматься без мяча
Юрий Вирт / Фото: Sport.ua
Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт рассказал о дальнейших планах ровенского клуба.
«У нас запланировано пять тренировок с работой без мяча, она неприятная. Но футболисты понимают, что она нужна. Игроки пробежали и с хорошим настроением вернулись в отель, прекрасно понимая, что сегодня физическая подготовка выходит на первый план.
Поэтому мы должны хорошо подготовиться, чтобы успешно стартовать и показать хороший результат в чемпионате».
В турнирной таблице УПЛ «Верес» идет 9-м.
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