Вирт: «Верес» делает много индивидуальных ошибок в простых ситуациях»

Юрий Вирт / Фото - НК Верес

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт поделился мыслями в связи с поражением в контрольном матче против «Левски» (1:2). Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Сегодня была очень трудная игра. Против очень хорошего соперника. На днях «Левски» сыграл вничью с киевским «Динамо». Если отбросить счет матча – были определенные моменты в игре, которыми я остался доволен.

Мы совершаем много индивидуальных ошибок. В простых ситуациях. Есть вопросы к нашим молодым футболистам. Будем все это анализировать и работать над ошибками.