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Вирт: «Верес» делает много индивидуальных ошибок в простых ситуациях»
Тренер ровенчан не до конца доволен действиями своих подопечных
Юрий Вирт / Фото - НК Верес
Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт поделился мыслями в связи с поражением в контрольном матче против «Левски» (1:2). Слова специалиста передает пресс-служба клуба.
Команда сейчас под большими нагрузками. Нам не хватает свежести. Но мы не готовились к этим товарищеским играм – мы готовимся к матчам чемпионата Украины. Сейчас нас интересует качество игры.
Сегодня была очень трудная игра. Против очень хорошего соперника. На днях «Левски» сыграл вничью с киевским «Динамо». Если отбросить счет матча – были определенные моменты в игре, которыми я остался доволен.
Мы совершаем много индивидуальных ошибок. В простых ситуациях. Есть вопросы к нашим молодым футболистам. Будем все это анализировать и работать над ошибками.
Ранее «Верес» начал Winter Cup-2022 с поражения «Полесью» с Александом Усиком в составе (1:2).
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