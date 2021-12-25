Вирт: «Верес» может бороться за 7-е место в УПЛ»

Фото: НК Верес

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт обозначил задачи команды на весеннюю часть сезона.

Считаю, что мы довольно равномерно провели всю дистанцию в 18 туров. От того, как мы укрепимся, как подготовимся на сборах, и будет зависеть наш результат».