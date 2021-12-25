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Вирт: «Верес» может бороться за 7-е место в УПЛ»

Тренер обозначил задачи команды
Футбол Украинская Премьер-лига
19:12
Вирт: «Верес» может бороться за 7-е место в УПЛ»
Фото: НК Верес

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт обозначил задачи команды на весеннюю часть сезона.

«Можем побороться за 7-е место. Мы подняли планку довольно высоко. Хотя поначалу хотели просто закрепиться в УПЛ.

Считаю, что мы довольно равномерно провели всю дистанцию в 18 туров. От того, как мы укрепимся, как подготовимся на сборах, и будет зависеть наш результат».


«Верес» завершил осеннюю часть сезона на 9-й строчке.

Команда планирует несколько усилений в январе.

Андрей Усмонов
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Верес Юрий Вирт

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