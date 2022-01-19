Вирт: «Верес» просмотрит флангового хавбека-украинца, англичанина-опорного полузащитника и форварда-украинца, выступающего в Германии»
Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт рассказал, на какие позиции ровенский клуб.
- Новичков каких амплуа вы будете просматривать на сборе в Турции?
– Флангового полузащитника с украинским паспортом, англичанина-опорного полузащитника и форварда-украинца, выступающего в Германии. Все они – молодые игроки. Пока что мы не можем позволить себе покупать известных мастеров.
- Как работается с новым спортивным директором – Вячеславом Шевчуком?
– Грех жаловаться. Он на своем месте и надеюсь принесет пользу «Вересу».
- Кто был на ведущих позициях в «Вересе» в первой части сезона?
– Вратарь Богдан Когут, защитник Роман Гончаренко, полузащитники Валерий Кучеров и Геннадий Пасич. Как видите, в этом списке нет нападающих. Надеюсь, что весной они исправят прицел.
Кстати, я не против, чтобы в Турции проявили себя и наши игроки, которые минувшей осенью выступали за другие команды на правах аренды. У них будет шанс доказать, что достойны приносить пользу «Вересу».
Ранее президент «Вереса» Иван Надеин рассказал, какие в ровенском клубе премиальные.
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