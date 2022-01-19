Вирт: «Верес» просмотрит флангового хавбека-украинца, англичанина-опорного полузащитника и форварда-украинца, выступающего в Германии»

Юрий Вирт / Фото: Динамомания

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт рассказал, на какие позиции ровенский клуб.

– Флангового полузащитника с украинским паспортом, англичанина-опорного полузащитника и форварда-украинца, выступающего в Германии. Все они – молодые игроки. Пока что мы не можем позволить себе покупать известных мастеров.

- Как работается с новым спортивным директором – Вячеславом Шевчуком?

– Грех жаловаться. Он на своем месте и надеюсь принесет пользу «Вересу».

- Кто был на ведущих позициях в «Вересе» в первой части сезона?

– Вратарь Богдан Когут, защитник Роман Гончаренко, полузащитники Валерий Кучеров и Геннадий Пасич. Как видите, в этом списке нет нападающих. Надеюсь, что весной они исправят прицел.

Кстати, я не против, чтобы в Турции проявили себя и наши игроки, которые минувшей осенью выступали за другие команды на правах аренды. У них будет шанс доказать, что достойны приносить пользу «Вересу».