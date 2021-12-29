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Вишняк назвал позиции в «Колосе», на которых хотел бы видеть новых игроков

Команда хочет вновь побороться за зону еврокубков
Футбол Украинская Премьер-лига
11:11
Вишняк назвал позиции в «Колосе», на которых хотел бы видеть новых игроков
Ярослав Вишняк / фото - ФК Колос

Главный тренер «Колоса» Ярослав Вишняк рассказал о кадровой ситуации в команде из Ковалевки.

Какие позиции являются наиболее проблемными?

«Таких уж проблемных, чтобы прямо некому было играть, нет. А вот позиции, которые хочется усилить, есть.

Мне бы хотелось усилиться крайними защитниками, способными поддерживать атаки из глубины, а также несколькими игроками середины поля, которые могут придержать мяч, развить атаку и поддержать ее вторым темпом.

Ну и, конечно же, хотелось бы иметь человека на острие атаки или на позиции под нападающим, который может отдать хорошую передачу или же завершить атаку сам. Все эти позиции будем стараться усилить уже этой зимой. Посмотрим, что из этого получится. Остальных же игроков будем стараться добирать летом.

На сегодняшний же день у нас есть неплохая команда, которая, на мой взгляд, нуждается лишь в точечном усилении». 

Напомним, в «Колосе» планируют расстаться сразу с пятью футболистами.

Источник: UA-Football Павел Харченко
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