Вишняк назвал позиции в «Колосе», на которых хотел бы видеть новых игроков

Ярослав Вишняк / фото - ФК Колос

Главный тренер «Колоса» Ярослав Вишняк рассказал о кадровой ситуации в команде из Ковалевки.

Какие позиции являются наиболее проблемными?

Мне бы хотелось усилиться крайними защитниками, способными поддерживать атаки из глубины, а также несколькими игроками середины поля, которые могут придержать мяч, развить атаку и поддержать ее вторым темпом.

Ну и, конечно же, хотелось бы иметь человека на острие атаки или на позиции под нападающим, который может отдать хорошую передачу или же завершить атаку сам. Все эти позиции будем стараться усилить уже этой зимой. Посмотрим, что из этого получится. Остальных же игроков будем стараться добирать летом.

На сегодняшний же день у нас есть неплохая команда, которая, на мой взгляд, нуждается лишь в точечном усилении».