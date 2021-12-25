Вишняк: «Недавно «Колос» играл в аматорах, а сегодня должен выносить «Минай» в гостях?»

Ярослав Вишняк / Фото - ФК Шахтер

Главный тренер «Колоса» Ярослав Вишняк высказался по поводу низкой результативности команды. Ковалевцы в первой части сезона забили 14 мячей.

Еще недавно «Колос» играл в аматорах, потом были Вторая и Первая лиги. А вскоре – Премьер-лига и еврокубки. А сегодня, судя по отзывам, мы должны ехать в гости к «Минаю» и выносить их с разницей в несколько мячей. А это не так просто сделать и быстро перестроиться.