В «Колосе» планируют расстаться сразу с пятью футболистами
Вишняк: «Недавно «Колос» играл в аматорах, а сегодня должен выносить «Минай» в гостях?»
Тренер ковалевцев прокомментировал низкую результативность команды
Ярослав Вишняк / Фото - ФК Шахтер
Главный тренер «Колоса» Ярослав Вишняк высказался по поводу низкой результативности команды. Ковалевцы в первой части сезона забили 14 мячей.
Результат многое диктует. Иногда хватает и одного забитого мяча, а иногда и нет. Я думаю, что на «Колос» свалилось слишком много – ожидания и амбиции. При Костышине была высоко поднята планка.
Еще недавно «Колос» играл в аматорах, потом были Вторая и Первая лиги. А вскоре – Премьер-лига и еврокубки. А сегодня, судя по отзывам, мы должны ехать в гости к «Минаю» и выносить их с разницей в несколько мячей. А это не так просто сделать и быстро перестроиться.
Вишняк также сообщил, что планирует расстаться сразу с пятью футболистами «Колоса».
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