Лига конференций. ЦСКА София – «Заря». Аллахьяр открыл счет. Онлайн трансляция
Виталий Вернидуб: «Пора «Заре» наконец набирать очки и показывать хороший футбол в Лиги конференций»
Защитник «Зари» – о предстоящем матче с софийским ЦСКА
18:42
Виталий Вернидуб / Фото - FacebookЗащитник «Зари» Виталий Вернидуб поделился ожиданиями от предстоящего матча Лиги конференций против софийского ЦСКА.
«Это София у нас должна реванш брать, ведь мы ее уже проходили со Скрипником. Но в плане того, какие результаты мы продемонстрировали с другими командами, – да, пора наконец набирать очки и показывать хороший футбол в Лиге конференций. Надеюсь, это нам удастся».
Напомним, Вернидуб из-за повреждения может не сыграть против ЦСКА.
За игрой Лиги конференций можно будет следить сегодня, 21 октября, на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча ЦСКА София – «Заря». Начало – в 22:00.