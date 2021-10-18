Виталий Вернидуб: «Вся семья была ошарашена победой «Шерифа» над «Реалом»

Виталий Вернидуб / Фото - ФК Заря

Защитник «Зари» Виталий Вернидуб вспомнил, как отреагировал на победу «Шерифа» своего отца Юрия Вернидуба над «Реалом» в Лиге чемпионов (2:1).

Человек прекрасно выполнил, попал так невероятно – еще и на 90-й минуте. Это фантастика! Незабываемые эмоции пережили не только те футболисты, которые принимали участие в матче, но и вся наша семья была ошарашена.

Я с перепугу аж заматерился. Вовремя остановился, потому что рядом дети. Это было фантастически. Я подскочил с дивана, радовался невероятно.