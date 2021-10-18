Украинский защитник: «Не пошел бы в «Шериф» Вернидуба»
Виталий Вернидуб: «Вся семья была ошарашена победой «Шерифа» над «Реалом»
Подопечные отца защитника «Зари» обыграли испанский гранд на выезде
19:38
Виталий Вернидуб / Фото - ФК Заря
Защитник «Зари» Виталий Вернидуб вспомнил, как отреагировал на победу «Шерифа» своего отца Юрия Вернидуба над «Реалом» в Лиге чемпионов (2:1).
Мы смотрели трансляцию всей семьей. Даже сына не отпустил на следующий день в школу, оставил дома, потому что поздний матч: «Давай смотреть». Если честно, то я не поверил. Думал, сейчас что-то произойдет – или раздастся свисток, или отменят.
Человек прекрасно выполнил, попал так невероятно – еще и на 90-й минуте. Это фантастика! Незабываемые эмоции пережили не только те футболисты, которые принимали участие в матче, но и вся наша семья была ошарашена.
Я с перепугу аж заматерился. Вовремя остановился, потому что рядом дети. Это было фантастически. Я подскочил с дивана, радовался невероятно.
Напомним, Вернидуб получил травму в матче с «Шахтером».
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