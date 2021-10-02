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Виталий Вернидуб: «Жизнь на еврокубках не заканчивается – в чемпионате конкуренты ушли вперед»

Луганчане ужасно стартовали в первом розыгрыше Лиги конференций
Футбол Украинская Премьер-лига
2 октября 15:25
Виталий Вернидуб: «Жизнь на еврокубках не заканчивается – в чемпионате конкуренты ушли вперед»
Виталий Вернидуб / фото - FootBoom

Защитник «Зари» Виталий Вернидуб прокомментировал разгромное поражение от «Ромы» (0:3), а также поделился ожиданиями от предстоящих матчей УПЛ.

Что в первую очередь помешало «Заре» достигнуть положительного результата в четверг?

«Думаю, мяч, пропущенный на 7-й минуте, очень сильно повлиял на ход матча и спутал нам все карты. Ребята еще из раздевалки не успели выйти, а уже надо отыгрываться. Это немного надломило команду, но даже при таких раскладах в дуэли с сильным соперником она периодами демонстрировала очень качественный футбол.

Ничего. Это был важный и полезный опыт для наших игроков, особенно для молодых. И я полностью согласен с Виктором Скрипником: лучше самим участвовать в таких матчах, чем смотреть за ними, лежа на диване. Мы рады, что выступаем в еврокубках, хотя, понятно, не можем быть удовлетворены текущими результатами».

Мне показалось, что первый тайм в исполнении «Зари» был едва ли не лучшим из сыгранных ей в нынешнем сезоне. Опять-таки, учитывая уровень оппонента. Не согласны?

«Быть может, хотя с тем же «Днепром-1» у нас тоже была очень неплохая 45-минутка. Подробного разбора встречи с «Ромой» мы пока не проводили, но мне со стороны действительно понравилось, как до перерыва выглядела «Заря». Хорошее движение, скорость, выход из обороны. Возможно, не было каких-то убойных моментов, но ведь и римляне – не из тех, кто дает разгуляться у своих ворот. Итальянская школа всегда славилась крепкой обороной».

Уместно ли здесь проводить аналогии с домашними поражениями от «Браги» и АЕКа в минувшем сезоне? «Заря» тогда тоже показывала хороший футбол, но быстро пропускала и в итоге уступала.

«Есть такое. О подобных вещах тренер нам напоминает постоянно. Ранние голы – какой-то злой рок. Легко пропускаем, а потом в авральном порядке пытаемся спасти ситуацию… Сами себе создаем проблемы, ломаем план на игру. Ясно, что дальше так продолжаться не должно. Собранность, концентрация должны быть максимальными с первых секунд».

В каком настроении пребывает команда после четверговой осечки?

«Ребята уже смотрят вперед – жевать сопли времени нет. График очень жесткий: проведя матч, мы должны быстро делать выводы и переключаться на следующую игру. Жизнь на еврокубках не заканчивается, и нам нужно закрывать свои вопросы в чемпионате – конкуренты ушли вперед».

Игрок пропустил еврокубковый матч с «волками» из-за повреждения, которое он получил в предыдущей игре чемпионата с «Днепром-1».

Место Украины в таблице коэффициентов UEFA после 2-го тура еврокубков.

Источник: Футбольный клуб Павел Харченко
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Заря Виталий Вернидуб

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