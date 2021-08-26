«Шахтер» будет в третьей корзине при жеребьевке Лиги чемпионов
Витао и Матвиенко получили травмы в матче с «Монако»
Обоих заменили во время встречи
09:56
Фото: ФК Шахтер
«Шахтер» прошел «Монако» и вышел в групповой этап Лиги чемпионов.
Правда, без травм не обошлось. Их получили защитники Витао и Николай Матвиенко.
Бразилец был заменен во время экстра-тайма, а украинец покинул поле после первой половины встречи. Более того, Николай не мог наступить на ногу после замены и лишь скакая на одной ноге добрался до скамейки запасных.
«Шахтер» попал в третью корзину жеребьевки ЛЧ.
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