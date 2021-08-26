Витао и Матвиенко получили травмы в матче с «Монако»

Обоих заменили во время встречи

Фото: ФК Шахтер

«Шахтер» прошел «Монако» и вышел в групповой этап Лиги чемпионов.

Правда, без травм не обошлось. Их получили защитники Витао и Николай Матвиенко.

Бразилец был заменен во время экстра-тайма, а украинец покинул поле после первой половины встречи. Более того, Николай не мог наступить на ногу после замены и лишь скакая на одной ноге добрался до скамейки запасных.

«Шахтер» попал в третью корзину жеребьевки ЛЧ.