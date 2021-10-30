Витао: «Календарь очень плотный, у нас большая усталость»

Витао / Фото: УПЛ

Защитник «Шахтера» Витиньо высказался о плотность календаря. Его слова приводит пресс-служба «горняков».

Очень сложно, календарь очень плотный, очень большая усталость. Наша жизнь футболистов такова, нужно адаптироваться. Игра, отдых, восстановление. В любом случае мы головой настроены на следующие матчи.

Отработали некоторые тактические действия, не уходили далеко от наших принципов. Отрабатываем уже достаточно долгое время. Понятно, что некоторые ребята проводили восстановление после матча. Было хорошо вернуть ребят, которые провели некоторое восстановление в медицинском департаменте.

Отработали некоторые игровые моменты. Мы хорошо настроены, сконцентрированы на этом матче».