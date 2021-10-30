Бензема не попал в заявку на матч Примеры накануне игры с «Шахтером»
Витао, Корниенко и Алан Патрик не попали в заявку «Шахтера» на игру с «Десной»
Зато вернулся Матвиенко
30 октября 12:03
Алан Патрик / Фото: Футбол 24
Стала известна заявка «Шахтера» на матч 13-го тура УПЛ против «Десны», сообщает пресс-служба «горняков».
Вратари: Шевченко, Пятов, Трубин
Защитники: Додо, Кривцов, Марлон, Матвиенко, Конопля, Исмаили, Бондарь
Полузащитники: Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрик, Судаков
Нападающие: Дентиньо, Сикан, Фернандо
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