Витао: «Обязаны показать свой лучший футбол в матче против «Ромы»

Защитник «Шахтера» Витао высказался о грядущем матче с «Ромой» в 1/8 финала Лиги Европы. Слова игрока приводит пресс-служба «горняков».

Когда присутствует усталость, работа преимущественно восстановительная, а когда интервал шире, есть время для отдыха и полноценной подготовки к следующей игре. У нас были не самые ожидаемые результаты, но в последней игре мы смогли добиться победы.

Важно продолжать. Обязаны показывать свой лучший футбол».