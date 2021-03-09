Луческу: «В паре «Шахтер» – «Рома» шансы 50 на 50. Это две отличные команды»
Витао: «Обязаны показать свой лучший футбол в матче против «Ромы»
«Горняки» сыграют с командой Фонсеки 11-го марта
Витао / Фото: UA-Football
Защитник «Шахтера» Витао высказался о грядущем матче с «Ромой» в 1/8 финала Лиги Европы. Слова игрока приводит пресс-служба «горняков».
«Поработали над стандартами как в атаке, так и обороне, потому что это очень важная составляющая игры, плюс над нашим планом на поединок с «Ромой»: начало атаки, развитие, действия при защите. Календарь матчей был через два дня на третий, сейчас же времени больше, и это имеет значение.
Когда присутствует усталость, работа преимущественно восстановительная, а когда интервал шире, есть время для отдыха и полноценной подготовки к следующей игре. У нас были не самые ожидаемые результаты, но в последней игре мы смогли добиться победы.
Важно продолжать. Обязаны показывать свой лучший футбол».
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