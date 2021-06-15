С Педриньо, но без сборников. Де Дзерби провел первую тренировку в «Шахтере»
Витао: «Я уверен, нас ждут большие победы»
Защитник – о возобновлении тренировок с «Шахтером»
Фото: ФК Шахтер
Защитник «Шахтера» Витао рассказал пресс-службе клуба о первых тренировках перед стартом сезона с командой.
«Отпуск прошел отлично. Было достаточно времени, чтобы побыть с родными на родине. Это важно – отдохнуть и немного освежить мысли после тяжелого сезона, в котором мы не смогли выполнить задачу. Успел соскучиться по всем ребятам!
Решительно настроены на работу. Я уверен, нас ждут большие победы. Сейчас важно познакомиться с новым тренером, понять его идеи и видение футбола».
Первую тренировку провел новый тренер команды Роберто Де Дзерби.
Комментарии 0