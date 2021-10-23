Витиньо: «Динамо» попало в группу смерти и на равных сражалось с «Баварией» и «Барселоной»

Фото: ФК Динамо

Нападающий «Динамо» Витиньо прокомментировал O’Globo свои первые игры в Лиге чемпионов.

«Камп Ноу» красивый стадион, мы сыграли против большого клуба в большом турнире. Моя мечта сбылась.

Луческу ежедневно оказывает полную поддержку. Я продолжаю работать, чтобы получить место в составе, уважая партнеров по команде. Учусь у всех, особенно в плане тактики, что очень важно в Европе. Я счастлив в Украине, хочу многого добиться для клуба.

Мы всегда должны верить. Попали в группу смерти в ЛЧ и на равных сражались с «Барселоной» и «Бенфикой». Должны скорректировать некоторые детали, но никогда не прекращать верить. ЛЧ уже показала отличные сюжеты, мы хотим написать свой».