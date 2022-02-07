Витиньо снова вырвал для «Динамо» победу на втором сборе
В четвертом контрольном матче на турецком сборе «Динамо» переиграло «Рудар».
Киевляне постепенно наращивали давление на ворота черногорской команды. К забитому мячу «бело-синие» приблизились уже во втором тайме.
Сначала голкипер соперника перевел игровой снаряд в перекладину после удара Шапаренко. А под конец матча Витиньо принес победу подопечным Мирчи Луческу.
В прошлом спарринге «Динамо» не сумело переиграть «Левски» (1:1).
Контрольный матч
«Динамо» – «Рудар» 1:0
Гол: Витиньо, 84
«Динамо» (первый тайм): Бущан, Кендзера, Бурда, Сирота, Дубинчак, Бражко, Гармаш, Антюх, Вербич, де Пена, Кулач.
«Динамо» (второй тайм): Бойко, Тымчик, Забарный, Боль, Караваев, Сидорчук, Буяльский, Шапаренко, Цыганков, Витиньо, Ванат (Беседин, 75).
«Чукарички» (стартовый состав): Агович, Чавор, Крнета, Банович, Пренкочевич, Матсуи, Голубович, Попович, Гашевич, Живкович, Стрикович.
Предупреждения: Кулач – Голубович