Витиньо успешно прошел медосмотр в «Динамо»

Теперь осталось согласовать сумму трансфера





Вингер «Атлетико Паранаэнсе» Витиньо в Киеве успешно прошел медосмотр, и 30 августа может быть объявлен игроком «Динамо». Об этом сообщила страница «Динамо Киев Inside» в Телеграм.



«Медосмотр пройден успешно. Сегодня с агентами улаживаются детали по контракту. И цена с «АП». Если пазлы сойдутся – завтра презентация. Главная загвоздка в сроках рассрочки выплаты клубу и сумме агентских «чаевых». Предварительная информация по цене трансфера 4,5 млн евро».

Напомним, контракт между «Динамо» и Витиньо должен быть рассчитан на пять лет.