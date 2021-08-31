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Витиньо: «Выбрал «Динамо», потому что это великий европейский клуб»

Новичок киевлян высказался по поводу своего трансфера
Футбол Украинская Премьер-лига
22:05
Витиньо: «Выбрал «Динамо», потому что это великий европейский клуб»
Витиньо / Фото - ФК Динамо Киев

Вингер Витиньо поделился эмоциями в связи со своим переходом в «Динамо». Бразилец объяснил, почему выбрал именно украинский клуб.

Это было моим личным предпочтением. Я выбрал «Динамо», потому что это великий европейский клуб. Когда мне предложили перейти сюда, я сразу согласился.

Каких бразильцев, игравших в Украине, знаю? Данило Силву, который стоит рядом. Нужно много работать, чтобы играть, так, как он. Надеюсь, у меня это получится. Хочу вместе с остальными ребятами приносить пользу команде и делать для нее что-то хорошее.

Я беру пример с Неймара и Роналдиньо, стремлюсь играть, как они. Если буду много работать, верю, что у меня это получится в «Динамо».

Я – командный игрок, поэтому партнеры для меня важны. Также буду внимательно слушать, что хочет от меня видеть тренер. Думаю, адаптируюсь быстро. Конечно же, буду прислушиваться к советам Данилы Силвы и советоваться с ним по телефону, если будут вопросы.

Конечно, я впервые уехал так далеко от дома. Для меня здесь все ново, поэтому в первую очередь для меня важно адаптироваться к новым условиям, максимально выкладываться на поле на тренировках и помогать «Динамо». Рассчитываю серьезно здесь поработать.

Почему выбрал 22-й номер? Эта цифра является сумой дней рождений сына и других членов семьи.

Прежде всего, в «Динамо» хочу адаптироваться в команде и каждый год становиться чемпионом, завоевывая трофеи. Во время матчей сборных останусь в Украине и буду усердно работать в ожидании партнеров.

Напомним, после трансфера Витиньо вингер «Динамо» Бенито отправился в аренду.

Источник: fcdynamo.kiev.ua Сергей Стаднюк
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Витиньо дос Сантос Динамо Киев

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