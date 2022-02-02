Витиньо: «Я все еще продолжаю адаптироваться в «Динамо»

Вингер регулярно забивает за команду на сборах

Витиньо / Фото: Динамомания

Вингер «Динамо» Витиньо высказался об адаптации в киевском клубе и победе над «Чукаричками» (3:2). Его цитирует пресс-служба «бело-синих».

- Судя по сегодняшней игре, ты уже полностью адаптировался в команде?

- Пока мне не так легко, я все ещё продолжаю адаптироваться, но шаг за шагом, через работу я все больше адаптируюсь, стараюсь проявлять свои лучшие качества.

- В последних товарищеских матчах ты регулярно забиваешь голы. Готов продолжить голевую серию и в официальных играх?

- С божьей помощью у меня это получается, чему я рад. Впереди ещё много товарищеских матчей, продолжаю работать и, конечно, стараться и в чемпионате так же радовать команду.

- Ты уже легко общаешься с партнерами по команде, без проблем понимаешь требования тренеров?

- Стараюсь каждый день учить новые слова, чтобы лучше понимать партнеров на поле, чтобы у нас была лучше связь. Указаниям тренерского штаба внимаю, каждый день учусь и стараюсь следовать тренерским установкам.



Напомним, Витиньо стал игроком «Динамо» в августе 2021-го года. В нынешнем сезоне Витиньо в 13-ти матчах за «Динамо» забил 3 мяча.

В турнирной таблице УПЛ «Динамо» на 2 очка отстает от «Шахтера».