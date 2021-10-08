Вице-капитан «Зари» восстановился после травмы перед матчем с «Шахтером»

За время отсутствия Вернидуба луганчане проиграли «Роме» и обыграли «Десну»

Виталий Вернидуб / Фото: пресс-служба Зари

Вице-капитан «Зари» Виталий Вернидуб восстановился после повреждения, полученного в матче 9-о тура УПЛ с «Днепром-1» (4:0).



За время отсутствия центрального защитника луганчане сыграли две встречи – поражение от «Ромы» в Лиге Конференций (0:3) и победа над «Десной» в 10-м туре Премьер-лиги (2:0).

Следующей игрой для «Зари» будет встреча с «Шахтером» в рамках 11-го тура чемпионата Украины.