«Заря» единственной из 96 клубов Европы не набрала ни одного очка в таблицу коэффициентов
Вице-капитан «Зари» восстановился после травмы перед матчем с «Шахтером»
За время отсутствия Вернидуба луганчане проиграли «Роме» и обыграли «Десну»
8 октября 11:15
Виталий Вернидуб / Фото: пресс-служба Зари
Вице-капитан «Зари» Виталий Вернидуб восстановился после повреждения, полученного в матче 9-о тура УПЛ с «Днепром-1» (4:0).
За время отсутствия центрального защитника луганчане сыграли две встречи – поражение от «Ромы» в Лиге Конференций (0:3) и победа над «Десной» в 10-м туре Премьер-лиги (2:0).
Следующей игрой для «Зари» будет встреча с «Шахтером» в рамках 11-го тура чемпионата Украины.
Комментарии 0