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Вице-капитан «Зари» восстановился после травмы перед матчем с «Шахтером»

За время отсутствия Вернидуба луганчане проиграли «Роме» и обыграли «Десну»
Футбол Украинская Премьер-лига
8 октября 11:15
Вице-капитан «Зари» восстановился после травмы перед матчем с «Шахтером»
Виталий Вернидуб / Фото: пресс-служба Зари

Вице-капитан «Зари» Виталий Вернидуб восстановился после повреждения, полученного в матче 9-о тура УПЛ с «Днепром-1» (4:0).

За время отсутствия центрального защитника луганчане сыграли две встречи – поражение от «Ромы» в Лиге Конференций (0:3) и победа над «Десной»  в 10-м туре Премьер-лиги (2:0).

Следующей игрой для «Зари» будет встреча с «Шахтером» в рамках 11-го тура чемпионата Украины.

Олег Шумейко-младший
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