Вице-президент «Мариуполя»: «От нашей базы не осталось ничего, все уничтожено»

Андрей Санин / Фото: ФК Мариуполь

Вице-президент «Мариуполя» Андрей Санин рассказал о состоянии спортивной инфраструктуры клуба.

Мы также продолжаем устанавливать данные о судьбе персонала. О девяноста процентах из них знаем, что они живы. Находим их через социальные сети.

Уничтожено все, как и город. Все наши спортивные объекты пострадали от артиллерийских и бомбовых попаданий русских захватчиков. Сегодня мы собираем информацию, какой масштаб разрушений. Недавно наши ребята, находившиеся в Мариуполе, смогли прорваться. Прислали фото спортивного комплекса «Ильичевец» – он уничтожен. Вчера были коллеги в офисе, он тоже уничтожен. Устно передали информацию о нашей базе. От нее не осталось ничего совсем. Я понимаю, что мы все это потеряли. Надеюсь, когда победит Украина, а я в этом даже не сомневаюсь, страна получит и репарации, которые позволят отстроить совершенно новую инфраструктуру»